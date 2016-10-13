У Тернополі відкрили каплицю на території військової частини

Як повідомив УНІАН прес-офіцер облвійськкомату Василь Лабай, освятив каплицю Архієпископ Тернопільський, Кременецький і Бучацький УПЦ КП Нестор.

«Ця каплиця стане для кожної віруючої людини, яка служить у нашій військовій частині, осередком душевного спокою. Вона буде одним із важливих елементів виховання у воїнів військового обов’язку і почуття відповідального служіння Вітчизні», – зазначив підчас виступу тимчасово виконуючий обов’язки командира бригади полковник Валентин Козловець.

Він також наголосив, що ще з княжих та козацьких часів покровителькою українського війська вважалася Пресвята Богородиця, і саме тому напередодні Покрови освячено цю молитовну каплицю.

Читайте такожУ центрі Тернополя відкрили пам'ятну дошку вокалісту рок-гурту "Брати Гадюкіни"«Колись захисту у Діви Марії просили наші славні земляки – князь Василько Теребовлянський, засновник запорізького козацтва Дмитро Байда-Вишнивецький, прославлений Северин Наливайко. Теперішнє покоління захисників Вітчизни, які гідно продовжують і примножують ті військові традиції, котрими завжди славився Галицький край, йдучи на військову службу також проситимуть у Діви Марії щоби вона покрила їх своїм омофором у зоні проведення АТО на території Луганської та Донецької областей», – сказав Козловець.

Ініціатором спорудження каплиці виступив командир бригади Сергій Баранов, а воїни-артилеристи підтримали його. Втілити задум у життя вдалося силами військової частини та місцевих благодійників.