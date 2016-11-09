Тернопільська митниця ДФС за 10 місяців збільшила надходження митних платежів до 730 млн грн

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, зокрема у жовтні до державної скарбниці надійшло 98,9 млн грн митних платежів (на 13,3 млн грн або на 15,5% більше, ніж минулого року).

Найбільше надходжень отримано від сплати податку на додану вартість – 661,5 млн грн, що на 196,6 млн грн або 42,3% більше, ніж торік. Також сплачено 59,6 млн грн мита, 7,2 млн грн акцизного податку, 1,7 млн грн плати за здійснення митних формальностей та інших платежів.

Як зазначила в. о. начальника Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович, позитивна динаміка у надходженнях відбулася завдяки збільшенню обсягів імпорту бюджетоформуючих підприємств, в тому числі і сезонна активізація імпортерів сільськогосподарської техніки. Всього підприємства, які збільшили надходження порівняно з минулим роком, за 10 місяців поточного року сплатили 461 млн грн або 63% від адміністрованої суми, зріст до минулого року становить 205 млн грн або 80%.

Також збільшенню цьогорічних надходжень посприяли підприємства, які не працювали минулого року (в тому числі з місцем обліку в інших областях України), а цього року здійснили імпорт. Загалом такі підприємства сплатили 68 млн грн.

Крім цього, відбулося оформлення в зоні діяльності Тернопільської митниці товарів підприємств з місцем обліку в інших митницях ДФС, в тому числі із східних областей України. Так, 57 підприємств при імпортуванні сплатили 126,6 млн грн.