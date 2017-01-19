У Тернополі освятили воду на насосних станціях КП "Тернопільводоканал"

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, воду освятили для того, щоб свячену воду змогли отримати і ті люди, які з різних причин не можуть піти набрати її у церкві.

На свято Водохреща воду на насосних станціях у Тернополі освячують вже сьомий рік поспіль.

За даними директора КП «Тернопільводоканал» Володимира Кузьми, дану традицію перейняли вже й інші міста України.

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«Своїми якостями освячена вода з водогону не поступатиметься воді, яку освятили у церкві. Науковці стверджують, що в день Водохреща з початком богослужінь вся вода, чи вона знаходиться в централізованій системі, чи вона знаходиться в відкритому джерелі, чи в посудині в нас в квартирі, відчуває цю енергетику, набуває особливих позитивних властивостей і є корисною для людей», – каже Кузьма.