Аграрії Тернопільщини нададуть продукти мешканцям Авдіївки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив голова ТОДА Степан Барна під час засідання Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

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«Президент Петро Порошенко дав доручення головам обласних та Київської міської державним адміністраціям вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки, які постраждали внаслідок артилерійських та ракетних обстрілів з боку російських бойовиків. Нагадаємо, в результаті обстрілів у Авдіївці припинене електропостачання, обмежене теплопостачання та водопостачання. В переліку першочергових заходів – забезпечення теплим одягом, дизпаливом, засобами обігріву, продуктами харчування тощо. Тернопільщина готова надати допомогу постраждалим в Авдіївці», – запевнив Барна.

За його словами, сільгоспвиробники краю будуть відправляти продуктові набори для постраждалих.

«Обов`язок всіх жителів Тернопільщини – скоординувати зусилля і допомогти потерпілим», – наголосив Барна.