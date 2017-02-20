На Тернопільщині ініціюють запровадження посад екологічних шерифів у об’єднаних громадах

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідну пропозицію під час щотижневої наради голови ОДА Степана Барни з керівниками районів та об’єднаних територіальних громад озвучив сьогодні начальник Державної екологічної інспекції у Тернопільській області Едуард Ференц.

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За словами Ференца, еко-шерифи мали б обиратися місцевими громадами на сесіях сільських та міських рад.

«У сфері екології на Тернопільщині залишається низка проблемних питань. Серед них – і робота очисних споруд, і утилізація твердих побутових відходів, і контроль за лісовим, мисливським та водним господарством. З наближенням весняного періоду набувають актуальності питання недопущення спалювання листя, а також зривання та продаж рослин, що занесені до Червоної книги. Усі вони потребують не тільки додаткового вивчення, але й професійного підходу. Тому додаткові спеціалісти у районах області, а особливо у громадах – вкрай необхідні», – підкреслив Ференц.