Мер Тернополя через акції протесту переніс сесію міськради на невизначений термін

Міський голова Тернополя Сергій Надал ухвалив рішення не проводити сьогодні сесію міської ради, а перенести її на невизначений термін. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сходах при вході в міську раду.

Це рішення він пояснив тим, що будівля мерії заблокована через повідомлення про замінування, а на вулиці начебто неможливо провести сесію через складність проведення процедури реєстрації депутатів та відсутність кворуму.

Присутні під міською радою депутати з інших фракцій, окрім ВО «Свобода», зустріли дане рішення вигуками «Ганьба!».

Зараз керівники фракцій БПП, «Самопомочі», «Громадської позиції» та «Народного контролю» обговорюють можливість проведення погоджувальної ради та проведення сесії за відсутності міського голови. Вони переконані, що сесію хоче заблокувати лише міський голова.

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Тим часом близько 500 людей, які зібралися перед міською радою на акцію протесту, не розходяться. Частина з них — близько 50 прихильників «Свободи» досі блокують вхід в міську раду. Вони намагаються не пропустити на сесію трьох депутатів від «Свободи», яких недавно виключили з партії. Водночас, цих трьох депутатів підтримують їхні виборці та депутати з інших партій.

Як повідомляв УНІАН, попереднє засідання сесії міської ради також було зірвано через перешкоджання прихильниками «Свободи» іншим депутатам, які тоді так і не змогли потрапити на засідання сесії. За фактом перешкоджання депутатської діяльності тоді було відкрито кримінальне провадження. Також правоохоронці розслідують факти травмування двох депутатів. Одному з них прихильники «Свободи» бризнули в очі з газового балончику, другому кинули в око яйцем.