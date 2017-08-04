У Тернополі директора коледжу підозрюють у використанні підробленого диплома. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, у соціальних мережах поширена інформація про те, що директора одного з тернопільських коледжів «упіймали на використанні фальшивого диплома».

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Повідомляємо, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження за фактами привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ст. 191 ч.2 ККУ) та використання завідомо підробленого документа – диплома кандидата фізико-математичних наук (ст. 358 ч.3 ККУ).

Допоки директорпредставила слідству лише ксерокопію диплома, пояснивши, що не пам’ятає, де оригінал. Триває досудове розслідування.

Попередньо громадський активіст Сергій Сінкевич сьогодні вранці на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив, що депутата міської ради від ВО «Свободи», директора Галицького коледжу Марію Баб’юк викрили у використання фальшивого диплома, завдяки якому вона з 1999 року отримувала надбавки за наукове звання. При цьому додав, що зараз окремі особи докладають максимум зусиль, аби кримінальне провадження не набуло розголосу і щоб фігурантка провадження уникла покарання.