У заступника Кличка знайшли підроблений диплом про вищу освіту – ЗМІ

У керівника апарату Київської міськдержадміністрації Володимир Бондаренко знайшли підроблений диплом бакалавра Львівського національного університету імені Івана Франка, на підставі якого він отримав ступінь спеціаліста в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Водночас вища освіта – обов’язкова вимога для посади, яку обіймає заступник мера Києва Віталія Кличка. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

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На запит журналістів із архіву Львівського національного університету імені Івана Франка надійшла відповідь, що «на підставі архівних документів встановлено, що Бондаренко Володимир Володимирович (26.01.1985 р.н.) не завершував навчання та не отримував диплом у Львівському національному університеті імені Івана Франка».

Водночас у 2009 році нотаріально завірену копію диплома бакалавра саме цього університету Володимир Бондаренко подавав до Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, коли здобував диплом спеціаліста. З цією копією журналістам дали можливість ознайомитися у київському виші.

Володимир Бондаренко втік із власного кабінету, почувши від журналістів питання про освіту.

Мер Києва Віталій Кличко у коментарі заявив, що слова Володимира Бондаренка переконливі: «Наскільки я знаю, він отримував освіту в місті Києві. Я запитав його, і він сказав, що він навчався у Києві, а не у Львові. Я повірив йому на слово».

Слідчий відділ головного управління Національної поліції у Києві повідомив «Схемам», що за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 358 (підробка документів), розпочато кримінальне провадження.

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За словами юристки громадської організації «Центр протидії корупції» Ольги Веретільник, ця стаття передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до двох років.

Інформація про те, що Володимир Бондаренко навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка, була зазначена на його сторінці в мережі Facebook на час призначення керівником апарату КМДА. На неї посилалися новинні ресурси. Потім ця інформація зникла зі сторінки чиновника. У своїй офіційній автобіографії на сайті КМДА Бондаренко не уточнює, де здобув вищу юридичну освіту після школи. Відповідно до Закону України «Про державну службу», посада керівника апарату міської адміністрації вимагає наявність вищої освіти.