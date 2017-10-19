На Тернопільщині кількість безробітних за 9 місяців скоротилась на 13,1% - до 8 тисяч 195 осіб

На Тернопільщині кількість безробітних станом на 1 жовтня 2017 року у порівнянні з відповідною датою 2016-го року скоротилась на 13,1% до 8 тис. 195 осіб. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласного центру зайнятості, серед них половина – жінки, третина – молоді люди віком до 35 років, 40,8% – службовці, 48,7% – з вищою освітою.

Допомогу по безробіттю станом на 1 жовтня отримували 6 тис. 895 осіб. Середній розмір цієї допомоги у вересні 2017 року становив 1683,25 грн.

У січні-вересні 2017 року роботодавці пропонували 30 тис. 477 вільних робочих місць або на 17,9% більше у порівнянні із цим же періодом 2016 року.

Серед поданих у службу зайнятості вільних робочих місць 3,7% – із заробітною платою вищою від середньої по області, 53,7% – з мінімальною зарплатою.

На 1 жовтня 2017-го актуальними були 2505 вакансій, т.ч. для робітників – 1569. Також у базі даних служби зайнятості містилась інформація про 6 тис. 910 пропозицій роботи, отриманих з інших джерел.

Найбільшим попитом в області користувались серед спеціалістів – бухгалтери, сестри медичні, інженери різних спеціальностей, касири, серед працівників робітничих професій – продавці, водії автотранспортних засобів, монтери колії, оператори котельні, охоронники, кухарі, офіціанти, працівники будівельних професій, електрогазозварники, електромонтери, швачки, трактористи, а також вакансії, які не потребують спеціальної підготовки – підсобні робітники, вантажники, прибиральники.

Цьогоріч через службу зайнятості області шукали роботу більше 37,5 тис. осіб, з них 24,1 тис. мали статус безробітного. За сприяння центрів зайнятості Тернопільщини за січень-жовтень 2017 року вдалося працевлаштувати 19 тис. 626 осіб, з них 7 тис. 580 безробітних.

З компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування отримали роботу 350 осіб зі статусом безробітного. Одноразова допомога по безробіттю для організації підприємницької діяльності дала можливість 15 безробітним відкрити власний бізнес. На одне вільне робоче місце в середньому по області претендувало 3 безробітних, найбільше – у Шумському (39), найменше – у Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості (1 безробітний).