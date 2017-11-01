У Тернопільській області зібрали на 48% більше гречки, ніж минулого року

У Тернопільській області зібрали 9,6 тис. т. гречки. Як повідомив УНІАН в. о. директора департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Володимир Стахів, гречку зібрано з площі 6,6 га, намолочено 9,6 тис. т, що на 3,1 тис. т більше, ніж у 2016 році.

Врожайність – 14,5 ц/га, що на 2,5 ц/га більше минулорічного показника.

«Найвища врожайність гречки у господарствах Шумського – 25,3 ц/га, Підгаєцького – 20,1 ц/га та Теребовлянського районів –19,6 ц/га. Лише по 8,4 центнера з гектара зібрано сільськогосподарськими підприємствами Монастириського району», – зазначив Стахів.

В області продовжується збирання кукурудзи на зерно. Вже обмолочено 23 тис. га або 26% до прогнозу. Намолочено 172 тис. т при середній урожайності 74,2 ц/га, що на 6,6 ц/га більше, ніж торік. «На 83% посіяних площ зібрано кукурудзу сільгосппідприємствами Борщівського району, 48% – Гусятинського, більше 30% – Підволочиського, Теребовлянського, Чортківського та Бучацького районів», – повідомив Стахів.

Сою обмолочено на площі 66,6 тис. га ( 89% до прогнозу), намолочено 159,1 тис. тонн, що на 37,5 тис. т більше відповідного періоду минулого року. Середня врожайність сої – 23,9 ц/га, що на 5 ц/га більше минулорічного показника.

Завершили збирання сільгосппідприємства Бучацького, Гусятинського, Заліщицького, та Підволочиського районів. На 99 % зібрано господарствами Козівського, Бережанського– 98% і 96 % – Тернопільського та Теребовлянського районів. Лише 51-41% відповідно зібрано урожай сої господарствами Монастирського та Шумського районів.

Соняшнику обмолочено на площі 70,6 тис. га (90%), намолочено 186,9 тис. т (+70,9 тис. т), при середній урожайності 26,5 ц/га що на рівні минулорічного показника.

«Завершили збирання соняшнику сільгосппідприємства Бучацького та Заліщицького районів. Відстають із збиранням господарства Лановецького та Підгаєцького районів», – констатував Стахів.