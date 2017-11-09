Керівництво Тернопільщини підписало угоду про співпрацю між Люблінським та тернопільськими музеями. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної ради, Під час перебування з робочим візитом в Польщі, делегація Тернопільщини, очолювана головою облради Віктором Овчаруком та головою ОДА Степаном Барною, зустрілася із директором Люблінського музею Катериною Мєчковською.

З нею було підписано угоду про співпрацю між Люблінським та Тернопільським обласним краєзнавчим музеєм, Тернопільським обласним художнім музеєм, обласним комунальним літературно-меморіальним музеєм Юліуша Словацького в м. Кременці.

Сторони узгодили програму співпраці на 2017-2020 роки щодо реалізації численних заходів та проектів. Зокрема, проведення виставок, спільні програми досліджень та їх публікація, спільної заявки на отримання коштів у наявних програмах, стажування фахівців усіх музеїв на основі взаємного обміну.