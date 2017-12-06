На Тернопільщині чоловік після сварки з дружиною підпалив їхнє помешкання. Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про займання будівлі у селі Борсуки Ланівецького району поліцейських та пожежників повідомили сусіди підозрюваного.

Приїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що пожежі передувала сварка подружжя. Чоловік настільки сильно розізлився на дружину, що вирішив спалити все нажите власними заробітками.

Підпалив килим та диван у хаті і пішов палити хлів. На щастя пожежу вдалося вчасно ліквідувати, не постраждали ані люди, ані худоба.

Щодо чоловіка відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення аббо пошкодження майна).