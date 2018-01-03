У Тернополі вшанували пам’ять загиблого в АТО бійця з нагоди дня його народження (фото)

У Тернополі вшанували пам’ять загиблого в АТО бійця Андрія Дрьоміна («Світляка») з нагоди дня його народження.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, помолитися до меморіальної дошки, яку встановили у 2016 році на будинку на вул. С. Крушельницької, 51, де жив боєць, прийшли представники громадськості та місцевої влади.

«Наше завдання зробити так, щоб всі зрозуміли: смерть хлопців, які загинули під час російсько-української війни, не була даремною. Вони віддали свої життя, щоб бути прикладом для наслідування та прикладом, як потрібно любити свою землю. Раніше ми посилалися на історію, на січових стрільців, козаків, на Українську Повстанську Армію, а сьогодні маємо новітніх повстанців, героїв, які загинули у боротьбі за свою державу», – сказав під час виступу голова ТОДА Степан Барна.

Він зауважив, що минулого року в області встановили меморіальні дошки практично на всіх школах, де навчалися загиблі герої.

«Це є елементом не тільки вшанування їх пам’яті, а й елементом виховання, щоб діти, які йдуть до школи, бачили їхні обличчя і усвідомлювали, хто дарує їм мир та дає можливість будувати нову Україну», – підкреслив голова ОДА.

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Довідка УНІАН. Андрій Дрьомін народився 3 січня 1982 р. у с. Великий Глибочок Тернопільського району.

Рядовий міліції (Міністерство внутрішніх справ України), боєць-гранатометник батальйону «Азов».

Працював у кузні, займався художнім ковальством.

Загинув 10 серпня 2014 року під Іловайськом у ході зіткнення з терористами при комплексному обстрілі позицій українських військових.