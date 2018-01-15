На Тернопільщині понад годину гасили пожежу в будинку культури. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 13 січня до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу в селі Дністрове Борщівського району.

На виклик першим прибув черговий караул місцевої пожежної команди смт. Мельниця - Подільська у складі 2-х чоловік. Виявилося, що горить перекриття будівлі будинку культури, орієнтовна площа загорання – 20 м кв.

О 12.02 на допомогу прибув черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.

О 11.58 вогонь рятувальники зупинили, а о 13.10 повністю ліквідували пожежу.

Вогнем знищено перекриття будівлі орієнтовно на площі 20 м кв.