Зареєструватися можна вже зараз, сертифікати будуть доступні у "Дії".

У Міністерстві цифрової трансформації оголосили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" з сьогоднішнього дня, 1 липня 2021 року. Зареєструватися можна вже зараз.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров в Facebook.

Він повідомив, що бета-тест стартує 1 липня: у ньому може взяти участь кожен охочий, хто отримав дві дози вакцини від COVID-19 на території України, усі тестувальники отримають доступ впродовж 48 годин.

"Що таке "ковідний" сертифікат? Це документ у "Дії", який підтверджуватиме ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працюватиме, як і будь-який інший документ у "Дії", - його дійсність можна буде перевірити через QR-код", - пояснив Федоров.

За його словами, це бета-тестування - важлива частина запуску "ковідних сертифікатів", яка допомагає протестувати роботу послуги.

Він зазначив, що цей документ у "Дії", працюватиме як і будь-який інший. Його дійсність можна буде перевірити через QR-код.

Наразі технічною реалізацією "ковідних сертифікатів" спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, Нацслужба здоров'я України, Міністерство закордонних справ та прикордонна служба.

Сертифікати вакцинації в Україні

У травні МЗС України розпочав активну роботу над укладенням двосторонніх угод щодо визнання національних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19, щоб громадяни могли подорожувати влітку.

Визнати українські свідоцтва про вакцинацію вже погодилися Угорщина і Молдова.

Внутрішні українські Covid-сертифікати повинні з'явитися в додатку "Дія" 1 липня.

Також Україна і Грузія можуть визнати національні свідоцтва про вакцинацію проти COVID-19.

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Автор: Олег Давигора