Наразі українці можуть в'їжджати до 108 країн за безвізовим режимом і до 52 - за спрощеною процедурою електронної візи або візи по прибуттю.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що продовжує роботу, аби повноцінно відновити туристичні поїздки за кордон для українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Всі ми пам'ятаємо жахи тотального світового локдауну минулого року. Ми вивчили урок і цього року не допустили та мінімізували можливості обмежень подорожей для українців", - сказав Кулеба.

При цьому, глава МЗС наголосив, що вдалося зберегти можливості подорожей до більшої частини країн Євросоюзу навіть після рішення Ради ЄС про виключення України з "зеленого" списку у листопаді.

Читайте такожІталія з 16 грудня закривається для туристів з України"І запевняю, ми продовжимо цю роботу, а взаємні поїздки будуть відновлені повноцінно, щойно дозволить епідемічна ситуація", - наголосив Кулеба.

Також глава МЗС сказав, що у 2021 році, попри багато перешкод, було розширено свободу подорожей для українців і робота над запровадженням нових безвізових режимів продовжується.

"Станом на грудень 2021 року громадяни України мають право в'їжджати у спрощеному порядку до 160 країн світу. Безвіз - до 108 держав і територій. До 52 країн - за спрощеною процедурою електронної візи або візи по прибуттю. Звісно, є обмеження через пандемію COVID, але загалом картинка дуже позитивна для тих, хто хоче і любить подорожувати", - сказав Кулеба.

Міністр нагадав, що у 2021 році було укладено і розширено 6 безвізових режимів.

"Набрали чинності чотири міжнародні договори України у сфері лібералізації візового режиму з Гренадою, з Сербією, з Перу, з Сент-Вінсент і Гренадінами. Франція та Нідерланди розширили дію безвізу для українців на свої заморські території", - відзначив глава МЗС.

Як повідомляв УНІАН, влада Греції з 19 грудня вводить вимогу для всіх туристів надати результат ПЛР-тестування на коронавірус протягом 48 годин після в'їзду в країну.

Автор: Віталій Саєнко