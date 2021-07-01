Це дозволить туристам вільно переміщатися по країнах Шенгенської зони.

З сьогоднішнього дня всі 27 країн-членів Європейського Союзу можуть видавати і використовувати цифрові COVID-сертифікати для спрощення подорожей в період пандемії коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської комісії.

Зокрема, цифрові COVID-сертифікати покликані спростити безпечне вільне переміщення громадян в межах Євросоюзу під час пандемії коронавірусу. Усі країни-члени можуть видавати і використовувати їх з 1 липня, хоча деякі країни почали їх впроваджувати раніше.

Цифрові COVID-сертифікати підтверджують, що особа була вакцинована від COVID-19, отримала негативний результат тесту на коронавірус або одужала від коронавірусної хвороби.

Читайте такожУ МЗС допускають, що інші країни можуть визнати українські свідоцтва про вакцинацію в односторонньому порядку

Сертифікати можуть бути у цифровому і/або паперовому форматі, містять QR-код, вони видаються безкоштовно, оформлені англійською мовою і державною мовою країни, яка видала документ.

Відповідальними за видачу сертифікатів є національні органи країн-членів ЄС. Їх можуть видавати центри тестування або органи охорони здоров’я. Сертифікати можуть видаватися безпосередньо або через портал eHealth.

Цифрова версія сертифікату може зберігатися у мобільних телефонах. Громадяни країн-членів ЄС також можуть зробити запит, щоби отримати паперовий варіант. Обидва варіанти – цифровий і паперовий – міститимуть QR-код з необхідною інформацією і цифровий підпис для захисту його автентичності.

Під час подорожей власники цифрових COVID-сертифікатів по суті мають бути звільнені від обмежень на вільні переміщення: країни-члени повинні утримуватися від застосування додаткових обмежень на подорожі стосовно власників сертифікатів, якщо ці обмеження не викликані нагальною необхідністю з метою захисту здоров’я населення.

У таких випадках нові обмеження можуть бути виправдані у разі появи нових штамів коронавірусу, що викликають занепокоєність. Країни-члени повинні повідомляти Єврокомісію й інші країни-члени, аби виправдати рішення про запровадження нових обмежень.

Як раніше повідомляв УНІАН, також з 1 липня 2021 року в Україні запустили бета-тестування covid-сертифікатів в "Дії". В українському уряді обіцяють уніфікувати українські сертифікати з європейськими, щоб у майбутньому зробити подорожі в ЄС доступними для українців.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Віталій Саєнко