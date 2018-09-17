ОАЕ спростять візовий режим для іноземців-пенсіонерів

ОАЕ вводять спеціальні п'ятирічні візи для іноземців старших 55 років.

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Як повідомляє еміратський видання National, отримати таку візу зможуть іноземні громадяни, у яких в ОАЕ є нерухомість вартістю не менше 2 млн дирхамів ($545 тис.), заощадження не менше 1 млн дирхамів ($272 тис.) або постійний дохід не менше 20 тис. дирхамів в місяць ($5,45 тис.).

Нові правила набудуть чинності з 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, ОАЕ ввели нові 10-річні резидентський візи для інвесторів, висококваліфікованих фахівців, вчених, бізнесменів і талановитих студентів. Крім того, влада країни вирішила звільнити неповнолітніх дітей іноземних туристів від візових зборів на період літніх канікул - з 15 липня по 15 вересня.