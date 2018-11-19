У Римі тепер не можна купатися у фонтанах і вбиратися у центуріонів
У Римі набув чинності закон, згідно з яким заборонено розпивати алкоголь у нічний час, купатися у фонтанах, а також вбиратися в командирів центурій.
Тепер кожен, хто буде ходити по місту в такому вбранні, заплатить штраф у розмірі 400 євро. Про це повідомляє "Кореспондент" з посиланням на The Loсal.
За розпивання алкоголю після 22 години порушникам загрожує штраф 150 євро, а продавець алкоголю буде покараний на 280 євро. Розмір штрафів за купання у фонтанах може становити до 900 євро.
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Багато років Рим посилював заходи щодо костюмованих "гладіаторів" (насправді наряд у більшості випадків відповідав одягу центуріона) через надмірну настирливість.
В епоху Римської імперії центуріони керували великими військовими підрозділами. У легіоні було 60 сотників.
Раніше повідомлялося, що влада Венеції обмежать кількість туристів у місті. Крім того, введуть для них "нічний сухий закон".