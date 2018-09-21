Влада Венеції хоче штрафувати туристів на 500 євро за перепочинок у непристосованих місцях (відео)

Окрім штрафів за таку поведінку можна отримати ще й заборону приїздити до Венеції знову.

Влада Венеції пропонує штрафувати туристів, які вмощуються перепочити у невідведених для цього місцях.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, мер міста винесе питання на голосування у міськраді вже у жовтні. Якщо ініціативу підтримають, туристів каратимуть штрафами від 50 до 500 євро.

Влада історичного міста вже давно намагається привчити гостей пристойно поводитися. Туристів попереджають: не плавати у каналах, не їсти на сходах давніх споруд, не смітити та не видератися на пам’ятники.

Окрім штрафів за таку поведінку можна отримати ще й заборону приїздити до Венеції знову.

Втім суворі правила туристів не відлякують, адже щороку до міста на воді приїздять 20 мільйонів відвідувачів.

Зазначимо, Венеція далеко не перше місто, яке хоче попсувати життя масовим туристам, адже в багатьох популярних місцях місцеві жителі дедалі більше скаржаться на бруд та галас від приїжджих. Так, приміром, нещодавно влада Флоренції заборонила перекушувати на центральних вулицях міста. Тим часом в Амстердамі вирішили залишити туристів без популярних розваг і подобової оренди квартир.