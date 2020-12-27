Влада Оману ухвалила рішення про відкриття сухопутних, повітряних і морських кордонів із вівторка, 29 грудня.
Читайте такожУ НАЗК почали перевірку Зеленського: не вніс поїздку в Оман в деклараціюПро це повідомляє видання Oman Observer.
"Заборона на в'їзд до країни скасовується з 12:00 у вівторок. Наголошується, що для в'їзду в країну туристам необхідно буде пред'явити негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну. Ще один тест буде зроблено після прибуття в будь-який із прикордонних пунктів в'їзду", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також умовою є наявність медичної страховки, що покриває лікування у разі зараження Covid-19.
Що цьому передувало
- В Омані 27 грудня стартувала кампанія з імунізації.
- Щеплення від коронавірусу почали робити у спеціалізованій поліклініці Аль Зеб у неділю.
- Міністр охорони здоров’я Оману був першим, хто отримав вакцину від Covid-19.
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.