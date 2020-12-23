Як пишуть ЗМІ, Зеленський не планує залишати країну під час новорічних свят.

У засобах масової інформації повідомляють, що вже відомо, де проведе новорічні свята президент України Володимир Зеленський.

Читайте такожВбрання на Новий рік 2021: у чому зустріти рік Бика чоловікам і жінкамЗа інформацією Страны, Зеленський разом з родиною відправиться в карпатську резиденцію "Синьогора" в Гуті Івано-Франківської області.

За даними джерел видання в офісі президента, компанію йому складуть глава ОП Андрій Єрмак і перший помічник Сергій Шефір зі своїми сім'ями. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначатимуть Новий рік вдома.

Зазначається, що в цій резиденції Зеленський зустрічав Новий рік минулого разу. За даними джерела, сім'я планувала цього року виїхати за кордон, але оточення виступило проти.

Як пише РБК-Україна, Зеленський не планує залишати країну під час новорічних свят. Про це їм розповіла прес-секретар президента Юлія Мендель.

"Президент і перша леді зустрічатимуть Новий рік в Україні. Поки що не готові повідомити про місце знаходження президентської сім'ї. Однак українці можуть очікувати, що на новорічні свята можуть зустріти Президента або першу леді в якому-небудь з українських регіонів", - розповіла вона.

Плани Зеленського на Новий Рік

У президента, за словами Мендель, буде короткий відпочинок, але під час нього він буде на зв'язку.

"І у президента, і у його офісу будуть кілька вихідних. Але при цьому глава держави завжди залишається на зв'язку і при потребі буде працювати", - зазначила вона.

Також ведеться підготовка його новорічного відеозвернення.

Новий Рік 2021: що відомо

Українці розповіли про свої бажання щодо святкування Нового року. Як показало опитування, думки людей розійшлися, але пандемічний досвід 2020 року явно відучив їх робити далекосяжні плани.

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Автор: УНІАН