Це стосується тих росіян, які в'їжджають до Естонії з-за меж зовнішніх кордонів ЄС і мають шенгенські візи.

Чотири країни-члени Європейського союзу, а саме Естонія, Литва, Латвія і Польща, закриють в'їзд для громадян Росії з 19 вересня.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

За його словами, росіян до цих країн не пускатимуть з шенгенськими візами, виданими також й іншими державами ЄС.

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"Естонія має політичну волю, яку вона реалізує в правовому полі. У ніч проти 19 вересня набуде чинності заборона на в'їзд до Естонії для громадян Росії. Це стосується тих росіян, які в'їжджають з-за меж зовнішніх кордонів ЄС і мають шенгенські візи незалежно від того, якими країнами вони були видані", - сказав Рейнсалу.

Він додав, що таку ж заборону запровадять ще три держави - Литва, Латвія та Польща.

"Не приїжджайте в Естонію, вам тут не раді", - сказав Рейнсалу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Єврокомісія затвердила пропозицію про повну зупинку угоди про спрощення візового режиму з Росією. ЄК очікує затвердження Радою ЄС цього рішення протягом тижня. Якщо це відбудеться в короткі терміни, то вже з понеділка, 12 вересня, запрацює новий візовий режим.

Нагадаємо, після оголошення 31 серпня рішення про скасування спрощеного візового режиму ЄС для росіян, Естонія, Латвія, Литва і Польща заявили про плани на національному рівні заборонити видачу віз росіянам і обмежити в'їзд громадянам РФ з візами ЄС. Для цього вони мають намір виробити єдине рішення.

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