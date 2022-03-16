Ці готельні мережі відмовилися йти з російського ринку, а, відповідно, спонсорують війну проти України.

В Державному агентстві розвитку туризму України (ДАРТ) закликали світову спільноту бойкотувати готелі мереж Accor Group, Marriott Hotels International, HYATT Hotels Corporation та InterContinental Hotels Group.

Про це йдеться в Telegram-каналі ДАРТ.

"Міжнародні готелі Accor Group, Marriott Hotels International, HYATT Hotels Corporation та InterContinental Hotels Group, заявили, що продовжать працювати в Росії. Тобто платити податки Росії та фінансувати війну проти України. Скільки ще життів має забрати російська навала? Щоб дійшло? Після розбомбленого Парижу теж будемо працювати? Або Берліну? Чи Варшави?Просимо туристичне середовище бойкотувати. Війна – це скальпель. Все стає очевидним і контрастним", – зазначають в ДАРТ.

Раніше УНІАН розбирався, що чекає на "руссо туристо" в майбутньому і як на це реагувати українцям.

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