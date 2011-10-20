Вінниччина в плюсах лише за дошками, штанцями та корисними копалинами

Область підбила підсумки роботи промисловості за дев’ять місяців.

Згідно з даними обласного управління статистики, у вересні більш ніж половина індексів промислової продукції за основними видами діяльності засвідчує зростання промислового виробництва. Але порівняно з торішніми показниками область переважно в мінусах.

Зростання обсягів виробництва проти минулого року зафіксована в добувній промисловості – на 18.1%, легкій – на 1.9%, виробництві виробів з деревини, крім меблів – 4,1%. Позитивні показники також у хімії й нафтохімії – 3.6%, виробництві готових металевих виробів – 8.2%, а також у виробництві іншої неметалевої продукції – 31.9%.

Загалом промисловість Вінниччини у вересні проти серпня спрацювала з плюсом – індекс промислової продукції за основними видами діяльності склав 126, 4%. Порівняно ж з показником за січень-вересень 2010 року – 97, 5%.