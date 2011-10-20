Вінниччина в плюсах лише за дошками, штанцями та корисними копалинами

11:09, 20 жовтня 2011
Вінниця
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Решта промвиробництва демонструє спад

Область підбила підсумки роботи промисловості за дев’ять  місяців.
Згідно з даними обласного управління статистики, у вересні більш ніж половина індексів промислової продукції за основними видами діяльності засвідчує зростання промислового виробництва. Але порівняно з торішніми показниками область  переважно в мінусах.
Зростання обсягів виробництва проти минулого року зафіксована в добувній промисловості – на 18.1%, легкій – на 1.9%, виробництві виробів з деревини, крім меблів – 4,1%.  Позитивні показники також у хімії й нафтохімії – 3.6%,  виробництві готових металевих виробів – 8.2%, а також у виробництві іншої неметалевої продукції – 31.9%.
Загалом промисловість Вінниччини у вересні проти серпня спрацювала з плюсом – індекс промислової продукції за основними видами діяльності склав 126, 4%. Порівняно ж з показником за січень-вересень 2010 року – 97, 5%.

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