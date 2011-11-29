Ботанічний заказник віддали у приватну власність

Голова однієї із райдержадміністрацій незаконно видав розпорядження про передачу більше 5 га ботанічного заказника у власність громадянам, - повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області.

Прокуратурою Вінницької області проведено перевірку додержання законодавства у сфері охорони об'єктів природно-заповідного фонду, якою виявлено незаконну передачу понад 5 га земель охоронної зони ботанічного заказника у власність громадянам на підставі розпоряджень голови однієї районної державної адміністрації. Зазначені розпорядження опротестовані.