Ботанічний заказник віддали у приватну власність
18:04, 29 листопада 2011Вінниця
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Прокуратура протестує
Голова однієї із райдержадміністрацій незаконно видав розпорядження про передачу більше 5 га ботанічного заказника у власність громадянам, - повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області.
Прокуратурою Вінницької області проведено перевірку додержання законодавства у сфері охорони об'єктів природно-заповідного фонду, якою виявлено незаконну передачу понад 5 га земель охоронної зони ботанічного заказника у власність громадянам на підставі розпоряджень голови однієї районної державної адміністрації. Зазначені розпорядження опротестовані.
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