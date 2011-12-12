Мером Шаргорода обрали висуванця "Батьківщини" Ігоря Винокура

Вчора відбулись вибори міського голови Шаргорода. За попердніми даними, участь у виборах взяли 52% виборців.

Як попередньо стало відомо УНІАН, перможцем вибочих перегонів став висуванець ВО “Батьківщина” Ігор Винокур. На момент висування він обіймав посаду заступника шаргородського міського голови.

За переможця проголосувало 42.48%, або близько 1150 городян.

Другий результат у непрацюючого висуванця “Єдності” Олега Китасюка, який свого часу очолював і місцеву РДА, і власне місто. Він здобув 29.6%, або приблизно 700 голосів шаргородців.

Підприємцю Анатолію Банаху, висуванцю УНП, повірили 19.97% , або понад 500 земляків, котрі взяли участь у виборах.

У п'ятницю під час засідання сесії міської ради депутатам та шаргородській громаді новообраного міського голову представлять офіційно.

Під час виборчих перегонів не обійшлось без ексцесів. На боротьбу з сильним кандидатом конкуренти кинули «важку артилерію». Один з учасників виборчих перегонів звертався до суду чотири рази. Засідання останнього суду відбувалося в ніч напередодні виборів.

Голова Вінницької обласной партійної організації "ВО "Батьківщина" Людмила Щербаківська розповідає: "Один з кандидатів чотири рази подавав до суду, щоб зняти нашого кандидата. Формальним приводом для позову став той факт, що не було відкрито виборчий фонд. Але закон передбачає відкриття фонду тільки під час проведення президентської виборчої кампанії. У разі місцевих виборів кандидат може відкривати, а може і не відкривати такий фонд. Цікаво, що останнє засідання Вінницького окружного адміністративного суду відбулося в ніч з 10 на 11 грудня з 22.30 до 01.30. Після цього була подана апеляція, яка була розглянута до 6.00. Згідно із законодавстом, саме в цей час, тобто не менше ніж за 2 години до відкриття виборчої дільниці, мають бути прийняті рішення по всіх судових позовах».

Довідка. Всього за крісло міського голови Шаргорода змагалося сім претендентів. Окрім названої трійки лідерів електоральних симпатій городян, на посаду міського голови балотувались висуванець НП - тимчасово непрацюючий Йосип Гавліцький, від КПУ - начальник газового господарства елеваторної компанії «Кряж» Віталій Майловський, а також висуванці від ПР та “Сильної України” – підприємці Сергій Томчук та Валентин Шейгець.