До 74-ої річниці з Дня народження нашого земляка, поета, правдоборця Василя Стуса у бібліотеці імені К.Тімірязєва триває виставка-пам’ять „Вічний борець за Україну - Василь Стус”. Також у бібліотеці підготовлено перегляд літератури „Великий українець – Василь Стус”, виставка „Поезіє, красо моя, окрасо...”.

17 січня у рамках стусівських читань відбудеться презентація книги „І в смерті з рідним краєм поріднюсь”. На цю презентацію очікується приїзд відомої подільської поетеси Ніни Гнатюк, яка є упорядником цієї книги.