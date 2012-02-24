Училище цивільного захисту приєднали до Львівського "універу"

Міністр МНС Віктор Балога підписав наказ про реорганізацію Вінницького вищого професійного училища цивільного захисту (ВВПУЦЗ) шляхом приєднання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та утворення Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з окремими правами юридичної особи. Заходи здійснено з метою оптимізації системи підготовки кадрів служби цивільного захисту.

Про це з посиланням на прес-службу львівського вишу повідомив “Львівський портал”.

Речник ЛДУ БЖД МНС Антон Крук розповів, що відповідно до наказу МНС тимчасово виконуючим обов’язки начальника Вінницького вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності призначено полковника служби цивільного захисту Миколу Говорущака.

- Училище університету є правонаступником ВВПУЦЗ, що ліквідовується. Курсанти, учні та слухачі ВВПУЦЗ продовжуватимуть навчання в Училищі університету. Зараз триває процес реорганізації, відпрацьовуємо пропозиції щодо організаційно-штатної структури, проекту штату училища університету та укомплектування посад, - додав А. Крук.