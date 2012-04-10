Оренда гектара орних земель запасу збільшилась на 91 гривню

Станом на 1 квітня 2012 року середній розмір орендної плати гектара орних земель запасу на Вінниччині збільшився на 91,0 до 318,4 грн/га проти 227,4 грн./га у 2011 році.

Про це повідомив начальник Головного управління Держкомзему у Вінницькій області Олексій Коник.

За словами посадовця, в області сформовано 129,9 тис. га орних земель запасу. Надано на умовах постійного і тимчасового користування та передано безкоштовно у власність юридичним та фізичним особам майже 75,3 тис. га земель запасу області.

На умовах оренди орні землі запасу області використовуються на площі 36,5 тис. гектарів, середній розмір орендної плати складає 318,4 грн./га що у 22,6 разів більше від розміру земельного податку.