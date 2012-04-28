Вінниця витратила на освіту майже 100 млн. гривень

Видатки загального фонду бюджету м. Вінниці на освіту у І-му кварталі 2012 року склали 98.7 млн. гривень, що 55.8% більше, аніж у відповідному періоді минулого року.

Про це повідомила директор Департаменту фінансів Вінницької міської ради Наталя Луценко.

Загалом на освіту, медицину та соціальний захист місто витратила 239 млн. гривень, або 83% усіх видатків.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, видатки бюджету м. Вінниці у першому кварталі 2012 року склали 337 млн. гривень.

Видатки загального фонду склали 288.4 млн. гривень, або 85.5% від загальної суми видатків, що на 30% більше проти минулорічного показника.

Бюджет зберіг свою соціальну спрямованість. На захищені статті було спрямовано 91.45 всіх видатків.

Обсяг видатків на вказання статті зріс проти торішнього на 3.2%.