Кандидати «закидали» вінницькі школи м’ячами, стільцями та факсами

Хоча передвиборча агітація в навчальних закладах, як і в інших державних установах, заборонена законом, проте інформація про кандидатів та їхню діяльність звучить у школах, дитсадках та ПТУ тоді, коли кандидати чи їхні представники приносять благодійні дарунки.

1 вересня претенденти на депутатські мандати, що балотуються на Вінниччині, використали для самопіару цілком і повністю.

За даними Громадської мережі «Опори», першовересневі подарунки від кандидатів можна розділити на дві категорії – великі для шкіл та маленькі для учнів.

У Чечельницькому районі (округ №16 – місто Ямпіль, місто Могилів-Подільський, Крижопільський, Могилів-Подільський, Піщанський, Чечельницький та Ямпільський райони) 31 серпня від кандидата в депутати Оксани Калетнік (самовисування) першокласникам розвозили «по хатах» рюкзаки, в яких містилось канцелярське приладдя: зошити, альбом, олівці, фломастери, пенал, фарби, гумка, ножиці, набір для конструювання, лінійка тощо. А 1 вересня на урочистій лінійці в школі №3 м. Ямполя виступив представник Оксани Калетнік, який подарував стільці для шкільного актового залу.

Також першокласникам цієї школи від кандидата в депутати Олексія Порошенка (самовисування) дістались подарункові набори, в яких були цукерки та канцелярські товари. Представники Олексія Порошенка в селі Рогузка Чечельницького району предали на ремонт школи 3 000 грн. Від Партії регіонів першокласники округу теж отримували в дарунок канцелярські товари (альбом, олівці, підстругачка).

У селі Іванів Калинівського району (виборчий округ №13 - місто Калинівка, міста Козятин, Хмільник, Калинівський, Козятинський, Хмільницький райони) представник кандидата Ігоря Зубка (самовисування) подарував школі факс, а учням молодших класів - настінний розклад уроків (з портретом кандидата і «вітальним словом», 150 примірників, усім учням молодших класів не вистачило).

А ще ця та інші школи округу, завдяки кандидатам відчутно збагатилися м’ячами. Так, кандидат Петро Юрчишин (самовисування) подарував Іванівській школі м’ячі, спортивну форму та бутси для шкільної футбольної команди.

Також ця школа отримала набір м’ячів від Миколи Катеринчука (ВО «Батьківщина»).

По 14 виборчому округу (місто Жмеринка,Барський, Жмеринський, Літинський, Тиврівський райони) у місті Бар за організації кандидата в депутати Віктора Жеребнюка на центральній площі міста – майдані Св. Миколая - відбувся концерт до Дня знань. Під час проведення концерту і святкових заходів висіли також банери кандидата у депутати Василя Онопенка (самовисування), які до цього були встановлені по місту Бар, а потім були закриті розтяжками та банерами Віктора Жеребнюка. У селі Бірнів школі подарували м’ячі і спортивний інвентар від кандидата у депутати Віктора Жеребнюка (самовисування). Також Віктор Жеребнюк подарував комп’ютер ЗОШ №2 смт. Літин.

Село Журавне Літинського району першого вересня відвідала кандидат у народні депутати Лідія Закусилова (Комуністична партія України) привітала першокласників і педколектив, згадала про свої шкільні роки і нагадала, що є кандидатом у виборчому округу, до якого входить с. Журавне.

У виборчому окрузі №15 (місто Шаргород, Мурованокуриловецький, Томашпільський, Тульчинський, Чернівецький, Шаргородський райони). Кандидат у депутати голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига (висуванець від Партії регіонів) на районних вчительських конференціях дарував автобуси і комп’ютери. Шкільний автобус та 24 комп’ютери отримали в школі села Жолоби Томашпільського району. А школи Шаргородського району отримали 32 персональних комп’ютери.

На святі Першого дзвоника Гайсинської школи №7 (округ №17, місто Ладижин, Бершадський, Гайсинський, Теплицький, Тростянецький райони) з вітальним словом виступив кандидат-самовисуванець Микола Кучер, після цього ведуча повідомила, що він подарував першокласникам подарунки. В пакетах від кандидата (на фото) були пенал з олівцями і набір канцтоварів.

У Немирівській загальноосвітній школі №1 (округ №18 - місто Іллінці, Іллінецький, Липовецький, Немирівський, Оратівський, Погребищенський райони) під час урочистостей 1 вересня директор висловила подяку за спонсорську підтримку кандидатам у народні депутати Григорію Калетніку (самовисування) та Руслану Демчаку (самовисування) і передала їм через довірених осіб «похвальні грамоти».

У свою чергу, довірена особа кандидата в депутати Григорія Калетніка Інна Гончарук передала директору від імені кандидата документи на 4 комп’ютери, встановлені в класі інформатики.

Після неї слово було надано керівнику виборчого штабу Руслана Демчака в Немирівському районі Надії Вакаровій, яка теж передала школі в подарунок оргтехніку - сканер, принтер, ксерокс та річний запас паперу.

За аналогічним сценарієм - за участі представників тих же кандидатів - відбулись «кандидатські дарування» і в Немирівській школі №2, і в школах м. Липовець.

Навчальні заклади, розташовані в менших населених пунктах (2 школи в селищі міського типу Брацлав, школа в селищі Ситківці та інші) отримали дещо скромніші подарунки: по 2-3 комп’ютери від Григорія Калетніка, також по копіювальній машині чи факсу і по комплекту паперу до них від Руслана Демчака.