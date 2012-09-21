Наші орієнтувальники привезли 6 золотих нагород

У Києві відбулись чемпіонат та Кубок України зі спортивного орієнтування серед юніорів, дівчат та дорослих. Загалом у змаганнях взяли участь близько 150 спортсменів.

У активі вінничан, вихованців ДЮСШ № 2 міського спорткомітету, 7 нагород. Причому 6 з них – золоті! Чемпіонами, зокрема, у різних юнацьких категоріях стали Володимир Бездітний, Поліна Захарова, Олександр Марчук, Марія Соколовська, Сергій Нагорнюк і Роман Сімонишин.

Чудовий «медальний ККД», на який треба рівнятися вінницьким представникам інших видів спорту. Шкода лише, що спортивне орієнтування – неолімпійський вид. Тому приносить регіону набагато менше залікових очок, ніж олімпійські дисципліни.