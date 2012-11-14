Дружина-вбивця покликала міліцію подивитись на труп чоловіка
Переконувала, що вмер сам
Працівники міліції вивели на чисту воду жінку, яка зателефонувала до міліції та повідомила про смерть свого чоловіка. Зі слів заявниці, її чоловік додому повернувся з ножовими пораненнями і тільки перетнув поріг - впав та помер у неї на очах.
Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.
5 листопада о пів на другу годину дня до чергової частини Крижопільського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 42-річної жительки одного з сіл району про те, що її чоловік пораненим повернувся додому, впав у коридорі та миттєво помер. Заявниця повідомила, що отримані її чоловіком поранення зовні схожі на ножові.
За декілька хвилин на місці події уже працювала слідчо-оперативна група міліції. Судово-медичний експерт попередньо встановив, що смерть 43-річного чоловіка настала внаслідок проникаючого ножового поранення в область черевної порожнини.
Зі слів дружини загиблого, вони з чоловіком майже рік жили окремо, хоча офіційно не розлучилися. Зранку він приходив просити пробачення, оскільки хотів повернутися у сім’ю, але отримавши відмову кудись пішов. В обід чоловік знову повернувся, але цього разу він тримався рукою за живіт, з-під одягу сочилася кров. Переступивши поріг будинку, він впав в коридорі та помер. Даючи покази, жінка поводилась підозріло, плуталась, нервувала.
Ретельно обстеживши місце події, працівниками міліції було встановлено, що трагедія відбувалися саме у цьому будинку. Про це свідчили неспростовні докази – сліди крові на килимі, ніж та закривавлений жіночий одяг в грубі, який вона не встигла спалити. Під тиском пред’явлених доказів, жінка зізналася у скоєнні вбивства та розповіла про усі обставини злочину.
Попереднім розслідуванням встановлено, що напередодні трагедії чоловік прийшов до жінки просити вибачення та згоди, щоб повернутися у сім’ю. Під час перемир’я подружжю не вдалося уникнути сварки. Згадавши минулі образи, між колись рідними людьми в черговий раз виник конфлікт, розв’язати який жінка вирішила за допомогою кухонного ножа. Від отриманих ножових поранень у груди та живіт, чоловік миттєво помер. Коли жінка усвідомила, що накоїла, вирішила приховати сліди злочину та заплутати працівників міліції у пошуках вбивці чоловіка. Вона поспіхом помила ніж, попрала килим з підлоги, свій закривавлений одяг поклала в грубу, щоб спалити, та викликала міліцію.
Наразі жінці пред’явлено обвинувачення у скоєнні вбивства. Їй загрожує покарання - до п’ятнадцяти років в’язниці.