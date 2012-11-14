81-річний дідусь наївся отруйної страви
12:20, 14 листопада 2012Вінниця
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Поласував грибочками
13 листопада о 08:26 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення про те, що у районну лікарню доставлено 81-річного жителя села Райки з діагнозом «гостре отруєння грибами».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Внницькій області.
Як стало відомо, потерпілий вжив у їжу гриби, які сам назбирав та приготував напередодні.
На даний момент чоловік знаходиться у реанімаційному відділенні. Стан потерпілого середньої важкості.
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