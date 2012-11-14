81-річний дідусь наївся отруйної страви

13 листопада о 08:26 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 міста Іллінці надійшло повідомлення про те, що у районну лікарню доставлено 81-річного жителя села Райки з діагнозом «гостре отруєння грибами».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Внницькій області.

Як стало відомо, потерпілий вжив у їжу гриби, які сам назбирав та приготував напередодні.

На даний момент чоловік знаходиться у реанімаційному відділенні. Стан потерпілого середньої важкості.