Вінниччина та Мазовія підписали угоду про співпрацю
В економічній та гуманітарній сферах
Сьогодні, 14 листопада, у Варшаві відбулося урочисте підписання Угоди про співпрацю між Вінницькою областю та Мазовецьким воєводством.
Про це повідомило офіційне Інтернет – представництво Вінницької обласної ради.
У приміщенні Маршалківської управи документ офіційно завізували: з української сторони – голова Вінницької обласної Ради Сергій Татусяк і заступник голови обласної державної адміністрації Роман Аксельрод; з польської – Маршалек Мазовецького воєводства Адам Струзік і голова сеймику Мазовецького воєводства Людвік Раковскі.
В угоді зазначено, що «співпраця Вінницької області і Мазовецького воєводства відбуватиметься на засадах партнерства, рівності, довіри та спільної користі».
Сторони розвиватимуть співробітництво в таких галузях:
промисловості, сільського господарства, транспорту і торгівлі;
освіти, науки, техніки, охорони здоров'я;
культури і мистецтва;
спорту, туризму;
екології та раціонального використання природних ресурсів;
співробітництва та обміну досвідом між органами місцевого самоврядування обох регіонів;
сприяння економічному та інвестиційному розвитку;
співробітництва між громадськими організаціями, торгово-промисловими палатами та спільної участі в грантових програмах;
співробітництва на користь налагодження нових партнерських контактів з іншими регіонами, зокрема, держав-членів Європейського Союзу;
обміну інформацією щодо законодавства держав Сторін у сфері місцевого самоврядування.
На виконання заходів у вищезгаданих галузях сторони розроблятимуть дворічні плани роботи з конкретними пропозиціями та проектами.