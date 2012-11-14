Вінниччина та Мазовія підписали угоду про співпрацю

Сьогодні, 14 листопада, у Варшаві відбулося урочисте підписання Угоди про співпрацю між Вінницькою областю та Мазовецьким воєводством.

Про це повідомило офіційне Інтернет – представництво Вінницької обласної ради.

У приміщенні Маршалківської управи документ офіційно завізували: з української сторони – голова Вінницької обласної Ради Сергій Татусяк і заступник голови обласної державної адміністрації Роман Аксельрод; з польської – Маршалек Мазовецького воєводства Адам Струзік і голова сеймику Мазовецького воєводства Людвік Раковскі.

В угоді зазначено, що «співпраця Вінницької області і Мазовецького воєводства відбуватиметься на засадах партнерства, рівності, довіри та спільної користі».

Сторони розвиватимуть співробітництво в таких галузях:

промисловості, сільського господарства, транспорту і торгівлі;

освіти, науки, техніки, охорони здоров'я;

культури і мистецтва;

спорту, туризму;

екології та раціонального використання природних ресурсів;

співробітництва та обміну досвідом між органами місцевого самоврядування обох регіонів;

сприяння економічному та інвестиційному розвитку;

співробітництва між громадськими організаціями, торгово-промисловими палатами та спільної участі в грантових програмах;

співробітництва на користь налагодження нових партнерських контактів з іншими регіонами, зокрема, держав-членів Європейського Союзу;

обміну інформацією щодо законодавства держав Сторін у сфері місцевого самоврядування.

На виконання заходів у вищезгаданих галузях сторони розроблятимуть дворічні плани роботи з конкретними пропозиціями та проектами.