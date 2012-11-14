Засліплений водій злетів у кювет



13 листопада о 20:09 на трасі Бердичів — Могилів-Подільський сталася дорожньо-транспортна пригода.

54-річний чоловік, житель міста Кам’янець-Подільський, на власному автомобілі «Рено Трафік» не впорався із керуванням на повороті та з’їхав у кювет. Рятувальники за допомогою буксирного троса витягли автомобіль на асфальтне покриття дороги. Чоловік пояснює, що його засліпили фари зустрічної машини. На щастя, ні водій, ні пасажири не постраждали. Обставини ДТП з'ясовує ДАІ.