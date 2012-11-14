Вінничанин побив дві іномарки просто так

Працівники міліції затримали хулігана, який вночі безпричинно пошкодив дві іномарки по вулиці 50-річчя Перемоги. Чоловік знаходився в нетверезому стані.

13 листопада о 2.30 ночі до міліції зателефонували мешканці багатоповерхівки, розташованої в місті Вінниці по вулиці 50 років Перемоги, та повідомили, що невідомий чоловік б’є ногами авівки, розташовані в дворі будинку.

Про це повідомляє ВЗГ УМВС України у Вінницькій області.

На місце пригоди негайно прибув наряд працівників міліції, які затримали хулігана «на гарячому». Ним виявився 36-річний непрацюючий житель одного з сіл Вінницького району. Чоловік знаходився у стані алкогольного сп’яніння та намагався векти від правоохоронців. Що спонукало чоловіка до таких дій, затриманий пояснити не може. Вважає, що в усьому винна горілка – був в стані алкогольного сп’яніння, нічого не розумів.

Після огляду автомобілів, розташованих у подвір’ї будинку, було встановлено, що зловмисник пошкодив дві іномарки «Ford Scorpio» та «Renault 9». Зараз встановлюється сума завданого збитку власникам автівок.

Наразі вирішується питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство), яка передбачає максимальне покарання до п’яти років обмеження волі.