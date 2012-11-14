Завтра почнуться нічні морози

В Україні з 20 листопада очікується сніг та похолодання. Про це в ході брифінгу заявив директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. За словами Кульбіди, протягом найближчих двох тижнів різкого зниження температури не передбачається.

Температура повітря буде перебувати в діапазоні вночі від 0 до +5 градусів, удень +5 ... +10 в першій половині тижня, а з 15 листопада очікується, що вночі температура складе 0 ... -5 градусів, на сході до -8 , а вдень +2 ... +7.

Після 14 листопада опадів не очікується. Проте вже в районі 20-22 листопада може випасти сніг.

Раніше Кульбіда повідомляв, що на всій території України з 11 листопада очікується похолодання.

- Зміну погодних умов, пов'язаних з вторгненням холодного арктичного повітря, слід очікувати в період з 11 по 15 листопада. Похолодання почнеться з північних і східних областей. Температура знизиться до -2 ... -8 градусів, а вдень становитиме близько 0 градусів , - відзначав Кульбіда.