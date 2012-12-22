У заручниках тримають сільського голову Агрономічного та арбітражного керуючого

«Вже добу нас тримають у заручниках в селі Костянтинівка Липовецького району», - повідомив телефоном кореспондента УНІАН-Вінниччина сільський голова села Агрономічне Вінницького району Володимир Постовий.

Володимир Постовий, а також арбітражний керуючий Михайло Сокольвак, депутат сільради Агрономічного Сергій Барчук та водій і тракторист з села з 14 год. 21 грудня не можуть поїхати за ворота племзаводу «Україна» села Костянтинівка Липовецького району. Кажуть, не випускають власники заводу Ельдар Назаров та Альдін Тіміров.

- 20 грудня 2012 року на аукціоні ми купили трактор-бульдозер ТТ-75, - говорить Володимир Постовий. – Купили, щоб розчищати наші дороги від снігу. Придбали не за бюджетні кошти, бо їх немає, а за кошти місцевого приватного підприємця. Під час аукціону на трактор було кілька претендентів. Але ми дали найвищу ціну - 17160 гривень - і купили. Наступного дня разом з трактористом, водієм, арбітражним керуючим та депутатом сільради поїхали забирати тарктор.

- Трактор належав ПОСП «Росток» села Мончин Калинівського району, - долучається до розмови арбітражний керуючий Михайло Сокольвак, - у 2010 році воно визнано банкрутом. З лютого 2012 року я приняв справу підприємства і все майно згідно закону ми передали на зберігання племзаводу «Україна» села Костянтинівка. За законом ми мали право у будь-який час приїхати і забрати майно.

Після закінчення торгів його учасники разом з керуючим поїхали у село Костянинівку за купленим трактором.

- Нас впустили на територію, ми показали документи – біржову угода та технічний паспорт на трактор, охоронці злили з трактора свою солярку, віддали нам ключи, ми доїхали тільки до воріт, - продовжує Постовий. - Як тут вони закрилися і охоронці сказали, що поступила вказівка від керівництва – не випускати.

Один з учасників подій говорить, що власник племзаводу просив його продати той трактор за 4500 гривень, але його продали за 17160. Начебто через це власник не віддає майно, що було в нього на зберіганні.

- Ми цілу ніч провели на вулиці, позамерзали, піднялась температура до 38.5, а нас не випускають, - говорить Солкольвак. - Викликали міліцію, вони приїхали, але кажуть, що як будете битися, то ми розборонимо. А так нічого зробити не можемо. Звертались у прокуратуру – там кажуть це ваші цивільно-правові відношення, звертайтесь до суду. Тому ми написали в міліцію заяву про злочин. Нас примусово позбавили волі і ніхто за це не відповідає.

О 12 год 22 грудня дружини заручників Лілія Постова та Олекснадра Сокольвак пішли у обласну прокуратуру, де написали заяву про утримання їхніх чоловіків у неволі.

Кореспондент УНІАН намагався взяти коментар у правоохоронців, на що один з них відповів: «Може, я щось не так скажу, краще з начальством». Начальство на зв‘язок не виходить.

Так само поки не вдалося взяти коментар у власника племзаводу «Україна».

УНІАН-Вінниччина готова вислухати усі точки зору конфлікту.