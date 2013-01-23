Дві школи та два дитсадка починають будувати у нових районах Вінниці

Цього року у вінницькому мікрорайоні «Академічний» ТОВ БМУ-3 (підрозділ Концерну «Поділля») розпочне будівництво школи.

Дозвільні процедури з цього будівництва вже завершено, отримано висновки експертизи. Замовником виступає департамент капітального будівництва Вінницької міської ради. Фінансувати будівництво школи будуть з різних джерел. Загальна його вартість складе 71 мільйон гривень.

1 мільйон гривень на цей рік передбачено на будівництво школи у мікрорайоні «Поділля» у бюджеті Вінниці. «БМУ-3» вже витратило на проектування 1,5 мільйона гривень. Джерелами фінансування будівництва школи будуть – вінницький міський бюджет, кошти «БМУ-3» та кошти обласного бюджету.

Крім того, у мікрорайоні «Поділля» збудують ще 2 дитячих садочки. Фінансувати роботи будуть бюджети різних рівнів. Втім, коли саме розпочнеться будівництво, поки невідомо.

Як повідомив заступник генерального директора Концерну «Поділля» Андрій Очеретний, місця під будівництво вже зарезервовані.

Нагадаємо, 2006-го року ТОВ «БМУ-3» (підрозділ Концерну «Поділля») збудував у мікрорайоні «Поділля» дитячий садок на 110 місць «Перлинка». А 20 грудня минулого року у мікрорайоні було відкрито садочок «Подоляночка» на 280 місць. Його будівництво коштувало БМУ-3 29 мільйонів гривень.

Також цього року у мікрорайоні «Поділля» буде завершено будівництво першої черги 8 кварталу. Вже розпочато будівництво будинків номер 6 та номер 8 у 8 кварталі.

А в мікрорайоні «Академічний», що будує Концерн «Поділля» на землях села Бохоники поблизу Сабарова, цього року будуть вестись роботи зі спорудження будинків номер 2 та номер 3 у 2 кварталі району та розпочато будівництво 8, 9 і 10 будинків. Це будуть 4-поверхові житлові будинки з висотою стелі 2,5 метри.

За рахунок Концерну»Поділля» також виконано проектні роботи з будівництва дитячого садочка в «Академічному». Замовник – управління капітального будівництва обласної держадміністрації. Крім того, управління виступило замовником проектів на будівництво школи та медичного центру в «Академічному»,пише Вінниця‘ОК.