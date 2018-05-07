«Кримські казаки», що били протестувальників в Москві, воювали на Донбасі – ЗМІ

Так звані «казаки» мають чималий досвід участі в конфліктах: від погромів на виставках сучасного мистецтва до війни на Сході України.

Особи у казачій формі з нашивками «Кримського казачого полку отамана Якова Бакланова», що били нагайками учасників антипутінських акцій в Москві, раніше брали участь у війні на Донбасі.

Про це пише «Новая газета». Зазначається, що «казаки» мають багатий досвід участі в конфліктах: від погромів на виставках сучасного мистецтва до війни на Сході України.

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У матеріалі йдеться, що командир «Кримського казачого полку» осавул Микола Д`яконов є членом правління «Союзу добровольців Донбасу». В той же час «Кримський казачий полк» входить до Союзу казаків-воїнів Росії та Зарубіжжя. Зв'язатися з Дьяконовим не вдалося, а на залишені журналістами питання в соцмережах він не відповів.

Відзначається, що Д`яконов з сотнею своїх соратників прибув у Крим 1 березня 2014 року, вже після «зелених чоловічків». Дьяконову вдалося об'єднати навколо себе місцеве казацтво, яке зайнялося проведенням «профілактичних бесід» з проукраїнськи налаштованими активістами меджлісу кримськотатарського народу, вибудовуванням блокпостів навколо Севастополя і патрулюванням берегової лінії.

«Кримський казачий полк», як організація, був створений лише 15 березня 2014 року. За день до незаконного референдуму. До його складу увійшли близько 400 осіб — це були як люди Дьяконова, так і представники кримського та севастопольського козацтва.

Після анексії Криму «козаки» Д`яконова вирушили воювати на Донбас. Сам осавул про бої на території східної України висловлювався стримано, розповідаючи про успішні бойові дії в Сніжному і на Савур-могилі (ЗСУ втратили вбитими понад 1000 осіб). Після Донбасу «Кримський казачий полк» повернувся в Москву.

Як повідомляв УНІАН, на акціях протесту "Він нам не цар", приурочених до інавгурації Володимира Путіна, було затримано більше тисячі людей по всій Росії.