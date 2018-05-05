Кількість затриманих на акціях "Він нам не цар" в РФ перевищила півтори тисячі людей (фото, відео)

Найбільше затриманих у Москві, Санкт-Петербурзі і Челябінську.

В результаті розгону акцій протесту "Він нам не цар" у Росії затримали вже 1607 осіб. Раніше повідомлялося, що в ході акцій було затримано близько тисячі осіб.

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Про це повідомляє "ОВД-Інфо". Так, у Москві затримали 704 людини, в Санкт-Петербурзі - 229, в Челябінську - 169.

Відзначається, що в Челябінську на 25 діб арештували координатора штабу опозиціонера Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі проти мітингувальників застосовували електрошокери, а в Сочі, за даними учасників акцій, затриманих перевіряють на наявність наркотиків.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Олексій Навальний скликав людей на акцію в центрі Москви, приурочену до інавгурації Путіна, незважаючи на заборону влади. "Ми не раби", - заявив він. Згодом лідера мітингувальників затримали.