Окупанти обстріляли Лоскутівку та Зайцеве, поранено жінку

Обидва населених пункти зазнали руйнувань житлових будинків.

З метою провокацій напередодні 9 травня окупанти обстріляли Лоскутівку та Зайцеве, внаслідок чого поранено жінку, яка працювала на городі.

Читайте такожУ Міноборони повідомили обставини загибелі військового на Донбасі

Про це йдеться в повідомленні на офіційній сторінці операції Об’єднаних сил у Facebook.

«З метою провокацій напередодні 9 травня, противник також вдався до обстрілу з важкої артилерії населеного пункту Лоскутівка, яке знаходиться далеко за лінією зіткнення та продовжив обстріли Зайцевого, де була поранена жінка 1943 року народження, яка на той час працювала на городі. Обидва населених пункти зазнали руйнувань житлових будинків», - йдеться у повідомленні.