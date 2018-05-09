Волкер порівняв анексію Криму з окупацією країн Балтії

Він зазначив, що небажання Росії повертати Україні анексований півострів, передбачає, що санкції проти неї будуть безстроковими.

Крим може повернутися до складу України подібно до того, як країни Балтії з часом здобули незалежність від СРСР.

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Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер, виступаючи в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, передає kommersant.ru.

За його словами, проблема Криму настільки ж складна, але в США з захопленням дивляться на попередників, які не визнавали "анексію балтійських держав".

Волкер заявив також, що небажання Росії, яка анексувала Крим, повертати його назад Україні, передбачає, що санкції проти неї будуть безстроковими.

Естонія, Латвія і Литва увійшли до складу СРСР після того, як на їхню територію були введені радянські війська, а до влади прийшли комуністи. Після розпаду СРСР країни Балтії назвали радянський період окупацією.

Як повідомляв УНІАН, Волкер заявив, що за нинішніх обставин є реальний шанс покінчити з війною на Донбасі, якщо президент РФ Володимир Путін цього захоче.