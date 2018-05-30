Росія має понести відповідальність за загибель 15-річної дівчини на Донбасі - Клімкін

Глава МЗС заявляє, що доставлене Росією на Донбас важке озброєння залишається здебільшого незліченним.

Росія має понести відповідальність за загибель цивільного населення на сході України, і зокрема за смерть 15-річної дівчини з селища Залізне.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Говорячи про наслідки російської агресії, він нагадав, що 18 травня російські окупаційні війська обстріляли з артилерії калібром 152-мм житлові райони в Троїцькому на Луганщині, в результаті чого двоє цивільних осіб втратили свої життя, в тому числі неповнолітня дитина.

Водночас, глава МЗС продемонстрував фотографію 15-річної Дар’ї Каземирової.

"Три дні тому їй виповнилося п'ятнадцять, і лише вчора вона загинула на подвір'ї її будинку від снаряду калібром 122-мм, забороненим Мінськими угодами, вистріленим російськими ставленниками", - заявив Клімкін.

"Так що, я краще спитаю російську делегацію - чи цей снаряд походить з так званого останнього гуманітарного конвою, або російські ставленники купили важкі боєприпаси і озброєння у місцевих супермаркетах, або вони здатні виробляти щось подібне як ціле озброєння, яке находить в Україну?", - наголосив Клімкін.

"На жаль, справа в тому, що це є риторикою і не потребує будь-якої відповіді, особливо з боку Російської Федерації. Вона повинна нести свого роду особливу відповідальність", - заявив глава МЗС.

При цьому він заявив, що Україна продовжує бути повністю відданою миру і Мінським угодам, але з боку Російської Федерації спостерігається відсутність волі виконувати Мінські угоди.,

За його словами, наполегливе заперечення Росією її відповідальності як сторони конфлікту має катастрофічні наслідки для ситуації на Донбасі.

"Російські обстріли призвели до дуже багатьох втрат серед військових та цивільного населення. Йдеться про сотні танків, гаубиць і реактивних систем залпового вогню, доставлених Росією на територію України. І я дійсно маю на увазі сотень. Вони залишаються здебільшого незліченними і часто виявлені замаскованими і прихованими, готовими до подальшого насильства", - заявив глава МЗС.