"Не було жодного шансу вижити": поліція кваліфікувала загибель дівчинки від снаряду під Торецьком як теракт

Дівчина загинула внаслідок обстрілу селища бойовиками.

Співробітники Національної поліції України кваліфікували загибель 15-річної школярки під час артилерійського обстрілу бойовиками селища Залізне як теракт.

"15-річна дівчинка в цей час перебувала у власному дворі. Снаряд розірвався в 3-метрах від неї і не залишив жодного шансу вижити. Розпочато кримінальне провадження. На місці працює слідчо-оперативна група Торецького відділення поліції", - повідомила прес-служба ГУ Нацполіціі України в Донецькій області.

"Попередньо факт кваліфіковано за ст.258" Терористичний акт "Кримінального кодексу України", - йдеться в заяві Нацполіціі.

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Раніше про те, що в результаті артилерійського обстрілу бойовиками селища Залізне Донецької області загинула неповнолітня дівчинка, повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

Пізніше глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський уточнив, що НП сталася в селищі Залізне поблизу Торецька. За його словами, загинула 15-річна дівчинка - учениця 9 класу ЗОШ №7.