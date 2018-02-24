Бойовики заховали на Донбасі щонайменше 46 танків - ОБСЄ

Спостерігачі також нарахували п'ять гаубиць та інше важке озброєння.

Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили, що бойовики не відвели від лінії розмежування на Донбасі важку техніку і озброєння, а сховали його.

Читайте такожБойовики у Луганську не пустили місію ОБСЄ до машин путінського "гумконвою"Зокрема, біля Круглика виявили 36 танків Т-64, а біля Ясного – п'ять одиниць буксируваних гаубиць Д-30. Про це повідомляє українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

За попередньою інформацією, на території школи на вулиці Хмельницького Б. в Донецьку було виявлено ще 10 танків, а на північно-східній околиці Калинівки - артилерійські системи і міномети різного калібру.

"Зазначене свідчить про нехтування окупаційною адміністрацією Російської Федерації вимог актів міжнародного права, щодо заборони розміщення в населених пунктах важкого озброєння і техніки, а також систематичного порушення ними досягнутих домовленостей щодо відведення засобів вогневого ураження від лінії зіткнення сторін згідно Мінських домовленостей", - підкреслює українська сторона СЦКК.

Крім цього на околиці населеного пункту Підлісне представники Української сторони СЦКК спільно з патрулем СММ ОБСЄ зафіксували вирви від снарядів бойовиків. Про це у соцмережі повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на представника СЦКК Миколу Лапая.

За його словами, інформація про обстріл противником околиці населеного пункту Підлісне надійшла 23 лютого о 20:10.

"Сьогодні (24 лютого – ред.) вранці ми спільно із патрулем спеціальної моніторингової місії ОБСЄ прибули на місце події та зафіксували більше 15 вирв, за попередніми висновками від 152-мм снарядів, що були налаштовані на осколкову дію", - сказав Лапай. Він додав, що ніхто з місцевого населення не постраждав.