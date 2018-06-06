За добу на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох українських військових

Бойовики 31 раз порушували режим припинення вогню.

Минулої доби, 5 червня, бойовики 31 раз порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох українських військових.

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Як повідомили у прес-службі операції Об'єднаних сил, напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Причепилівка, Кримське, Новотошківське, що на Луганському напрямку, Опитне та Новотроїцьке на Донецькому напрямку, де російсько-окупаційні війська 11 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 та 82 калібру. На припиняються бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Лебединське та Широкине поблизу Маріуполя.

Також в ООС повідомили про збиття ворожого безпілотника.

"Разом з тим, окупанти активізували зусилля у розвідці із застосуванням БПЛА. Так, ранком 5 червня підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та ідентифікували повітряну ціль, якою виявився БПЛА російського виробництва «Орлан-10», а чергові підрозділи зенітних ракетних військ знищили ціль на підльоті до району, який цікавив ворога", - йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій минулої доби три українських військовослужбовця отримали поранення та були госпіталізовані. За даними розвідки, двох окупантів знищено, чотирьох поранено.

Як повідомляв УНІАН, налякані постійними обстрілами жителі Піденного, яке нещодавно звільнили наші воїни, бояться далі лишатись у селі. Бойовики навмисне цілять по будинках запальними боєприпасами й палять усе довкола, сіючи паніку і страх.