Бойовики навмисне гатять по будинках звільненого селища Південне: там залишилось лише кілька сімей (відео)
14:31, 05 червня 2018Війна
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Частина людей перебралася у Торецьк, інша – в окуповану Горлівку. Однак кілька сімей досі не наважуються покинути рідне село.
Бойовики гатять по будинках запальними боєприпасами / Скріншот відео ТСН
Налякані постійними обстрілами жителі селища Південне Донецької області масово тікають з села.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, поки військові розміновують територію довкола села Південне, люди тікають з зони бойових дій. Налякані постійними обстрілами жителі Піденного, яке нещодавно звільнили наші воїни, бояться далі лишатись у селі. Бойовики навмисне цілять по будинках запальними боєприпасами й палять усе довкола, сіючи паніку і страх, зазначають журналісти.
За словами місцевої жительки, будинок якої постраждав від обстрілів, бойовики давно попереджали людей, аби йшли геть із села.
Частина людей перебралася у Торецьк, інша – в окуповану Горлівку. Однак кілька сімей досі не наважуються покинути рідне село.
Налякані постійними обстрілами жителі Південного масово тікають з села
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